Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elektrofahrrad aus Garten entwendet

Bocholt (ots)

In einen umzäunten Garten eingedrungen sind in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt Diebe, um an ihre Beute zu gelangen. Die Täter hatten es auf ein Pedelec vom Typ Cube Town Hybrid SL Damen abgesehen, das verschlossen auf einem Grundstück an der Werther Straße stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

