Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 10.10.2021

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Nordenham, Rahden, Am Samstag, dem 09. Oktober 2021, ereignete sich gegen 16:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 212, in Höhe von Phiesewarden, zwischen zwei Fahrradfahrern.

Ein siebenjähriger Junge aus Nordenham fuhr, in Begleitung einer Angehörigen, mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der B 212 in Richtung Blexen. In Höhe von Phiesewarden kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 69jährigen Radfahrerin, die den Unfall nicht vermeiden konnte. Die 69jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell