Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einbruch in Braunlager Hotel

Goslar (ots)

Am 15.11.2021, in der Nacht von Sonntag auf Montag, kam es in der Elbingeröder Straße, 38700 Braunlage, zu einem Einbruchdiebstahl in ein Hotel durch bislang unbekannte Täter. Der genaue Tatzeitpunkt wird gegen 01:30 Uhr vermutet. Der Täter hat vermutlich mittels eines Hammers eine Fensterscheibe des Hotels eingeschlagen und gelangte so in das Hotel. Bisher konnte ein Täter wie folgt beschrieben werden: - Ca. 180cm groß - Schlank - Bekleidet mit schwarzer Hose, grauer Hoodie, schwarze FFP2-Maske

Die Person soll einen größeren Hammer dabeigehabt haben. Nach der Tat entfernte sich die Person in Richtung Ramsenweg. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, dürfte sich jedoch mindestens im vierstelligen Bereich bewegen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Braunlage unter Tel.: (05520)-93260 entgegen. PST Braunlage, 15.11.2021,FH

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell