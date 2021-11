Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen des Polizeikommissariat Bad Harzburg - 14.11.2021

Goslar (ots)

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Im Bad Harzburger Ortsteil Harlingerode wurde an einem geparkten PKW der rechte Vorderreifen zerstochen. Das schwarze Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen, war in der Straße "In der Nachthude" vom Mittwoch, den 10.11.2021 bis Sonnabend, den 13.11.2021 geparkt worden. Die Schadenshöhe wurde auf 100,- EUR geschätzt. Mögliche Zeugen melden sich bitte beim PK Bad Harzburg.

Trunkenheitsfahrt mit 2,72 Promille

Am Sonntag, den 14.11.2021, gegen 00.53 Uhr, bemerkte eine Streifenbesatzung des PK Bad Harzburg einen PKW, welcher die Goslarer Straße entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen wurde bei dem männlichen, 32jährigen Fahrzeugführer ein AAK-Wert von 2,72 Promille festgestellt. Es erfolgte die Anordnung einer Blutentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Weiterhin wurde gegen den Bad Harzburger ein Strafverfahren hinsichtlich "Trunkenheit im Verkehr" eingeleitet.

Conrad, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell