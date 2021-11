Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar von Freitag, dem 12.11.2021, 10:00 Uhr bis Samstag, dem 13.11.2021, 10:00 Uhr

Goslar (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 13.11.2021, gegen 02:30 Uhr, wurde in Goslar/Jerstedt, im Rahmen einer Verkehrskontrolle, durch einen 71jährigen Kraftfahrzeugführer der Konsum von Alkohol eingeräumt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,85 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Brand einer Matratze

Am 12.11.2021 wurde die Feuerwehr, gegen 05:45 Uhr, aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders in die Mauerstraße in 38640 Goslar entsandt. Vor Ort konnte eine angebrannte Matratze festgestellt werden. Der Auslöser war vermutlich eine Zigarette. Das Feuer konnte vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch den 33jährigen Bewohner mit eigenen Mitteln abgelöscht werden, wodurch er ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gegenstände verhinderte. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell