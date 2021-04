Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahlserie aus Fahrzeugen nach umfangreichen polizeilichen Ermittlungen geklärt

Römerberg und Umgebung (ots)

Zwischen dem 11.10.2020 und dem 17.11.2020 kam es in den Ortschaften Dudenhofen, Römerberg, Hanhofen, Harthausen sowie Böhl-Iggelheim und Schifferstadt zu 35 angezeigten Diebstählen aus Fahrzeugen bzw. deren Versuch. Ein zunächst unbekannter Täter öffnete die zumeist unverschlossenen Fahrzeuge und entwendete aus diesen Bargeld in Höhe von schätzungsweise 145 Euro und Wertgegenstände im Gesamtwert von 835 Euro. Umfangreiche Ermittlungen sowie kriminaltaktische Maßnahmen führten die Ermittler auf die Spur eines 15-jährigen Speyerers. Der Jugendliche, der sich derzeit wegen eines zurückliegenden Raubdeliktes in Haft befindet, wird sich auch bezüglich der vorgeworfenen Diebstahlserie verantworten müssen.

