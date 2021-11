Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 11.11.2021

Bad Harzburg

-Tatverdächtiger zu Brand in der Nordmannstraße in Untersuchungshaft

Am 28.10.21, kam es gegen 23.45 Uhr zu einem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nordmannstr. in Bad Harzburg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5059800). Im Zuge der Ermittlungen fanden sich Anhaltspunkte dafür, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Da dieses Gebäude von mehreren Menschen bewohnt wurde, ergab sich daraus der Verdacht der besonders schweren Brandstiftung, einem Verbrechenstatbestand mit hoher Haftandrohung.

Die beim 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes eingerichtete Ermittlungsgruppe "Tütz" trug zeitnah Beweise zusammen, die letztlich dazu führten, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 25-jährigen Mann beantragte, dem vorgeworfen wird, für den Brand verantwortlich zu sein.

Er war seit dem Brand zunächst unbekannten Aufenthalts, konnte jedoch am 08.11.2021 durch Fahndungskräfte der Polizei Goslar in Hannover festgenommen werden.

Die zuständige Richterin nahm den 25-Jährigen am 09.11.21 in Haft.

Goslar

-Blitzeinbruch in Tankstelle

Am 10.11.2021, gegen 22.40 Uhr, drangen mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Straße Im Schleeke ein, die zu diesem Zeitpunkt nicht besetzt war.

In kurzer Zeit entwendeten sie Diebesgut im vierstelligen Bereich. Der Schaden, den sie bei der Tatausführung in der Verkaufsstelle anrichteten, liegt ebenfalls bei mehreren Tausend Euro. Die Täter flüchteten anschließend mit einem dunklen PKW Kombi in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls bzw. der anschließenden Flucht der Täter, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Goslar-Jürgenohl

-Unfallflucht in der Lauenburger Str.

Ein 27-jähriger Goslarer zeigte gestern Abend bei der Polizei Goslar einen Schaden an seinem Pkw an.

Er habe am 10.11.21, gegen 10.05 Uhr einen Zettel an seinem ordnungsgemäß in der Lauenburger Str. geparkten VW Golf vorgefunden, auf dem "Beule von GS- W 358" verzeichnet war. Sein Fahrzeug habe er am Abend zuvor, gegen 19.45 Uhr,

Bei der Inaugenscheinnahme seines Fahrzeugs wurden Beschädigungen an der Fahrertür und vorderem linken Kotflügel festgestellt, die vermutlich von einem weißen Fahrzeug stammen dürften.

Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ca. 1.500 EUR.

Für das notierte Kennzeichen war bislang kein Halter zu ermitteln.

Die Polizei Goslar bittet daher den Verfasser / die Verfasserin des Zettels sowie weitere Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Liebenburg-Heimerode

-Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Am 09.11.2021, gegen 08.20 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Liebenburger mit seinem Pedelec den Radweg von Othfresen in Rtg. Liebenburg.

In Höhe Heimerode musste er die L 500 kreuzen, um auf dem gegenüberliegenden Radweg weiterfahren zu können. Dabei stieß er mit der linken Seite gegen den dortigen Ampelmast, kam ins Straucheln und stürzte in den rechtsseitigen Straßengraben.

Dabei verletzte er sich schwer und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 EUR.

