Nicht um den Schaden kümmerte sich am Samstag ein Unbekannter in Ulm.

Der VW stand zwischen 17.45 und 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wörthstraße. Als die 54-Jährige zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie den Schaden. Ein unbekanntes Auto war beim Ein- oder Ausparken an ihrem VW entlang gestreift. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Zurück blieb ein Schaden von etwa 4.000 Euro an dem VW. Das Polizeirevier Ulm-West (0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

