POL-UL: (UL) Laichingen - Fahrradfahrerin kommt zu Fall

Polizei Ehingen sucht Zeugen.

Ulm (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Samstagmorgen gegen 7.10 Uhr ein 57 Jahre alte Frau zu, als sie mit ihrem E-Bike stürzte. Vor einer Bäckerei in der Schulstraße rangierte ein Pkw. Die Radlerin erschrak und kam zu Fall. Der Pkw fuhr davon. Ein Krankenwagen brachte die Frau zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus. Vor der Bäckerei warteten bereits mehrere Kunden, die den Unfall eventuell beobachteten. Das Polizeirevier Ehingen bittet deshalb um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07391/5880.

