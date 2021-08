Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Kradlenker stürzt

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall zu.

Ulm (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit und Kieselsteine auf der Fahrbahn führten am Samstagabend kurz nach 19.00 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Kirchen kommend in Richtung Mundingen. In einer leichten Linkskurve lagen einige Kieselsteine auf der Straße, die Regen dort hingespült hatte. Der Kradlenker verlor deshalb die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er rutschte fast 90 Meter auf der Straße entlang. Der 33-Jährige trug keine schützende Motorradkleidung, weshalb er lebensgefährliche Verletzungen erlitt. An dem Krad entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

