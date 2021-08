Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Stromkabel durch Erdspieß beschädigt

Unbeschadet überstanden mehrere Personen einen leichten Stromschlag.

Auf einem Zeltplatz schlug am Samstagmorgen gegen 10.10 Uhr ein Mann einen ca. 1 Meter langen Erdspieß in den Boden, um ein größeres Zelt zu sichern. Dabei traf er ein Stromkabel, das in ca. 80 cm Tiefe verlegt war. Der Erdspieß und das daran befestigte Gestänge wurden dadurch unter Strom gesetzt. Als sieben Personen das Gestänge anhoben, erhielten sie einen Stromschlag. Zum Glück war nur eine Phase des Kabels beschädigt worden, so dass nur sehr wenig Strom floss. Bis auf eine Person, die vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieben die restlichen sechs unverletzt, wie Untersuchungen vor Ort ergaben. Auch die Person, die ins Krankenhaus gebracht wurde, durfte nach einer kurzen ambulanten Behandlung die Klinik wieder verlassen.

