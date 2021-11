Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 11.11.21

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall, als eine 31-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw rückwärts vom Grundstück des Wohnhauses in den fließenden Verkehr fuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 29-jährigen, die die Frankfurter Straße in Richtung Bornhäuser Straße befuhr. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 600 Euro.

Ladendiebstahl

Am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr, wurde der Polizei Seesen ein Ladendiebstahl in einem Rhüdener Discounter gemeldet. Ein bislang Unbekannter hatte im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 17.25 Uhr aus einem Tabakwarenschrank diverse Ware im Wert von 516,85 Euro entwendet.

i.A. Behnke, POK'in

