POL-KN: (Gottmadingen, KN) 84-jähriger Radler stürzt und verletzt sich schwer

Gottmadingen (ots)

Ein 84 Jahre alter Mann hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem Sturz in der Hauptstraße trotz Helm schwere Kopfverletzung und mehrere Prellungen zugezogen. Der Pedelec-Fahrer, der gegen 15 Uhr in Richtung Singen unterwegs war, stürzte wegen eines Fahrfehlers auf der abschüssigen Strecke als er auf Höhe der Einmündung Randegger Straße war. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

