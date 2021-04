Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Landkreis Tuttlingen) Ausgelöste Brandmeldeanlage führt zu Feuerwehreinsatz beim Spaichinger Klinikum (08.04.2021)

Spaichingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Eine fälschlicherweise ausgelöste Brandmeldeanlage hat am Donnerstagvormittag, gegen 09 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz an der Spaichinger Klinik in der Robert-Koch-Straße geführt. Nach der Alarmauslösung rückten die Wehrmänner aus Spaichingen unter der Leitung von Kommandant Patrick Heim mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zu dem vermeintlichen Brand aus. Schnell stellten die Wehr dann aber fest, dass kein Brand vorlag. Wie die Überprüfung ergab, hatte eine in Betrieb befindliche Mikrowelle und vermutlich aufsteigender Dampf des gekochten Essens zur Auslösung der Brandmeldeanlage geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell