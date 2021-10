Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 29.10.2021

Goslar (ots)

Goslar - Georgenberg

Erneuter Raub

Am 29.10.21, gegen 02.00 Uhr, kam es in einem Hotel in der Straße Krugwiese erneut zu einem Raubdelikt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand, drang eine männliche Person zu diesem Zeitpunkt durch die geöffnete Terrassentür in das Hotelzimmer eines 51-jährigen Bremers ein und durchwühlte das Zimmer, während der Hotelgast schlief. Dabei steckte er mehrere Wertgegenstände in Höhe von mehreren Hundert Euro ein.

Der 51-Jährige wurde jedoch durch die dabei verursachten Geräusche wach und stellte sich dem Eindringling in den Weg.

Dieser wendete nachfolgend Gewalt an, um sich im Besitz der Beute zu halten und unerkannt aus dem Hotel zu flüchten. Der Hotelgast erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Eine sofort nach Bekanntwerden eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Aufgrund der Personenbeschreibung ist es nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Täter um die gleiche Person handelt, die in der Nacht vom 20./21.10.21, insgesamt sieben ähnliche Taten im Stadtteil Georgenberg, sowie eine räuberische Erpressung in einer Spielhalle in der Bäckerstr. begangen hat.

Goslar - Ohlhof

Laterne angefahren und geflüchtet

Am 28.10.2021, zwischen 14.00 und 17.00 Uhr, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Liebermannweg, eine in Höhe Haus Nr. 19 befindliche Straßenlaterne touchiert, so dass eine deutliche Schiefstellung die Folge war.

Der/die Fahrer/in eines vermutlichen PKW entfernte sich anschließend, ohne sich um den sichtbaren Schaden zu kümmern.

Die Polizei Goslar bittet um Hinweise unter 05321 / 3390.

Goslar - Innenstadt

Sachbeschädigung

Am 28.10.21, zwischen 22.00 - 23.20 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter die Scheiben zwei Schaukästen beschädigt, die sich im Bereich der Fußgängerunterführung in Höhe des alten Odeon Theaters befinden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 EUR.

Die Polizei Goslar erbittet mögliche Hinweise auf den/die Täter unter der 05321 / 3390.

Bad Harzburg - Küchenbrand

Am 28.10.21, gegen 23.45 Uhr, wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem Brand in einer im 1. Obergeschoss gelegenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses (vier Parteien) in der Nordmannstr. in Bad Harzburg gerufen. In der brandbetroffenen Wohnung war zum Zeitpunkt des Ausbruchs keine Person anwesend.

Die übrigen sechs anwesenden Hausbewohner konnten von der Feuerwehr evakuiert werden, zwei davon mussten allerdings über die Drehleiter gerettet werden, da das Treppenhaus bereits unpassierbar war. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Den Ortsfeuerwehren aus Bad Harzburg und Harlingerode, die mit mehreren Fahrzeugen neben drei Rettungs- und Notarztwagen vor Ort waren, gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Nach ersten Informationen der Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte bei ihrem Eintreffen mehrere brennende Einrichtungsgegenstände in der Küche vor.

Das zuständige 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Brandort ist derzeit beschlagnahmt. Mit ersten Ergebnissen zur Brandursache ist nicht vor Ende der nächsten Woche zu rechnen.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell