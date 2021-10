Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg

Goslar (ots)

Diebstahl aus Pkw:

Bislang unbekannte/r Täter öffnete auf nicht geklärte Weise einen in der Badestraße parkenden Pkw und entwendete/n die darin abgelegten Apple-Airpods und eine Powerbank. Der Audi Q 5 parkte in der Tatzeit von Montag, 25.10.2021, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 26.10.2021, 08.00 Uhr, in der Badestraße.

Diebstahl von Portmonees in Einkaufsmarkt: Eine 70jährige Kundin hielt sich am Mittwoch, den 27.10.2021, zwischen 13.10 Uhr und 13.15 Uhr, in einem Supermarkt in der Herzog-Wilhelm-Straße auf. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit, um aus ihrer für einen Moment außer Acht gelassenen Handtasche das Smartphone und die Geldbörse zu entwenden. Ebenfalls während ihres Einkaufs bestohlen wurde eine 86jährige Dame, die sich zur Tatzeit zwischen 12.45 und 12.50 Uhr, im gleichen Einkaufsmarkt befand. In diesem Fall befand sich das gestohlene Portmonee in der mitgebrachten Einkaufstasche im Einkaufswagen. Der Diebstahl wurde dann beim Bezahlen an der Kasse festgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell