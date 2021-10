POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Diebstahl aus Pkw:

In der Zeit von Montag, 25.10.2021, 19.30 Uhr bis zur Feststellung am Dienstag, 26.10.2021, 08.30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte/m Täter aus einem unverschlossen abgestellten Pkw Ford D-Max darin abgelegte persönliche Dokumente und zwei Brillen entwendet. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit in der Scharenbergstraße.

Fahrt unter Drogeneinfluss:

Eine 46jährige Frau aus Bad Harzburg wurde am Dienstag, 26.10.2021, mittags, durch eine Streife der Polizei im Stadtgebiet von Bad Harzburg mit ihrem Pkw Ford fahrend angetroffen und kontrolliert. Wie sich in einem Drogenschnelltest herausstellte, stand sie unter dem Einfluss von Drogen, da der Test ein positives Ergebnis für Amphetamine zeigte. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst. Es folgte die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss. Die Weiterfahrt wurde ihr bis zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit untersagt.

