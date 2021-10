Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Waghäusel (ots)

Ein 54-jähriger PKW-Fahrer war gegen 13:20 Uhr auf der L 555 von St. Leon-Rot kommend in Richtung Kirrlach unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der L 555 übersieht er einen 58-jährigen Rennradfahrer und touchiert diesen am hinteren Rad. Der Fahrradfahrer stürzt in der Folge über den Lenker auf den Kopf, wobei er einen Helm trug, und wurde bewusstlos. Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort, wurde er mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch einen Rettungshubscharuber in ein Krankenhaus verbracht.

