Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Streit endet mit Anzeige wegen Körperverletzung: Am Montag, 25.10.201, 14:00 Uhr, wurde die Polizei gerufen, weil zwei Männer auf dem Abbenröder Stieg in einen heftigen Streit geraten waren. Im Verlauf der Auseinandersetzung sei es zu Beleidigungen gekommen, die dazu führten, dass der 45jährige Beteiligte seinem Kontrahenten ins Gesicht geschlagen und ihn geschubst habe, so dass der 56jährige zu Boden ging. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde ein ermahnendes Gespräch geführt. Anschließend folgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Körperverletzung und eine Anzeige wegen Beleidigung.

Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr: Am Montag, 25.10.2021, gegen 20.00 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei um mitzuteilen, dass er einen Pkw festgestellt habe, der in unsicherer Fahrweise geführt wurde. Im Rahmen der Fahndung konnte der betreffende Pkw Ford festgestellt und angehalten werden. Während der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch und körperliche Beeinträchtigungen bei der 52jährigen Fahrerin fest, die auf eine Alkoholbeeinflussung hindeuteten. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihr bis auf weiteres untersagt. Im Anschluss folgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Verkehrsunfall am Montag, den 25.10.2021, 16:17 Uhr: Ein 11jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Fuß-/Radweg in Harlingerode an der Landstraße in Richtung Schlewecke. Die Fahrerin eines VW Polo hielt mit ihrem Fahrzeug in einer Grundstücksausfahrt, weil sie auf die Landstraße einfahren wollte. In diesem Moment fuhr der 11jährige mit seinem Fahrrad in die Beifahrertür des stehenden Pkw. Bis auf den Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 250,- Euro sei nach erster Einschätzung kein weiterer Schaden entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell