Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 26.10.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit ca. 3000,- Euro Sachschaden

25.10.2021, 12.40 Uhr, Seesen, St.-Annen-Str. Eine 41-jährige Seesenerin rangierte ihren Pkw aus ihrer Garage und übersah einen parkenden Pkw auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Beim Zurücksetzen kam es zu einem Zusammenstoß. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit ca. 700,- Euro Sachschaden

24.10.2021, 17.00 Uhr, Seesen, Wallstraße/Gartenstr. Eine 77-jährige Pkw Fahrerin aus Seesen befuhr die Gartenstr. in Rtg. Frankfurter Straße. Im Einmündungsbereich der Wallstr. wollte sie ihren Pkw wenden. Beim Zurücksetzen in die Wallstr. übersah sie den verkehrsbedingt wartenden 76-jährigen Pkw Fahrer aus Seesen. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Pkw Sachschaden.

Wildunfall mit ca. 3000,- Euro Sachschaden

26.10.21, 05.36 Uhr, Seesen/Rhüden, B 243. Ein 59-jähriger Pkw Fahrer aus Bad Harzburg befuhr die B 243 von Rhüden in Rtg. Bornum und kollidierte mit einem querenden Reh. Am Pkw entstand Sachschaden.

Dieseldiebstahl - Schaden ca. 500,- Euro

22.10.21, 17.00 Uhr bis 25.10.21, 07.45 Uhr, Seesen/Ildehausen, B 248, Baustelle an der A 7. Ein bislang unbekannter Täter hebelte von einer abgestellten Arbeitsmaschine den Tankdeckel ab und zapfte aus dem Tank ca. 260 l Diesel. Hinweise unter Tel. 9440.

Sachbeschädigung - Schaden ca. 100,- Euro

Nacht auf den 25.10.2021, Seesen/Ildehausen, Am Kleinen Rode. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Grundstückslampe des Geschädigten, indem er die Lampe vom Sockel schlug oder trat. Hinweise unter Tel. 9440.

Straßenverkehrsgefährdung

25.10.2021, gegen 22.00 Uhr, Seesen, B 243. Ein 91-jähriger Pkw Fahrer aus Seesen befuhr die B 243 von Bornhausen in Rtg. Seesen, hierbei fuhr er nach Zeugenaussagen mehrfach in den Gegenverkehr, wobei es zu Gefahrensituationen kam. Bei der folgenden Verkehrskontrolle wurden bei dem Pkw Fahrer körperliche Ausfallerscheinungen festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein wurde einbehalten.(hei)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell