Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PST Braunlage: 25.10.2021(Zeugenaufruf nach Unfallflucht)

Goslar (ots)

Braunlage:

Am Montag den 25.10.2021, um 13:00 Uhr, befuhr ein 57- Jähriger VW-Transporter-Führer aus Clausthal-Zellerfeld die L504 von Altenau in Fahrtrichtung Torfhaus. In einer Rechtskurve streifte ein ihm entgegenkommendes Kraftfahrzeug seinen Außenspiegel. Durch die Kollision wurde der Außenspiegel des VW-Transporters beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeistation Braunlage bittet Verkehrsteilnehmer, die Hinweise zum Sachverhalt oder zum flüchtigen Kfz machen können, sich unter der Nummer 05520/93260 zu melden. (i.A. J. Heusler, PK)

