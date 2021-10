Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss:

Am Sonntag, 24.10.2021, 11.15 Uhr, wurde die Fahrerin eines Ford im Stadtgebiet von Bad Harzburg angehalten und kontrolliert. Im Verlauf der Befragung räumte die 46jährige Frau den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme zur Feststellung der Drogenbeeinflussung veranlasst. Die Weiterfahrt wurde ihr bis zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit untersagt. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Drogenbesitzes und eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Vienenburg: Am Sonntag, 24.10.2021, 23.30 Uhr, fiel den Beamten einer Streifenwagenbesatzung ein Fahrradfahrer in Vienenburg auf, der ohne Licht unterwegs war. Daraufhin wurde der Radfahrer angehalten und angesprochen. Während der Überprüfung des 18jährigen Mannes stellte sich heraus, dass er einen kleinen Plastikbeutel mit einer kleinen Menge Drogen (wahrscheinlich Marihuana) bei sich hatte. Der Beutel samt Inhalt wurde beschlagnahmt. Der Besitz von Drogen wird mit einer Strafanzeige geahndet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell