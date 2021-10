Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.10.2021

Goslar (ots)

Kunstdiebstahl im Wald

Im Rahmen einer Kunstaustellung wurden ca. 20 Kunstobjekte zweier Künstlerinnen entlang der Straße Nonnenberg bis zum "Steinberg-Spielplatz" an Bäumen aufgehängt. In der Nacht vom 23.10. auf den 24.10. wurden sieben dieser expressionistischen Gemälde durch unbekannte Täter entwendet. Den Gesamtwert der gestohlenen Kunstwerke bezifferte eine der ausstellenden Künstlerinnen auf ca. 7500,- Euro.

Vandalismus am Museumsufer

In der Nacht auf den 24.10. beschädigten unbekannte Personen die seitliche Verglasung des Einganges zum Zinnfigurenmuseum am Museumsplaza in der Goslarer Altstadt. Weiterhin wurden an der genannten Örtlichkeit zwei Stableuchten mit einem Marker beschmiert.

i.A. Reinke, PK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell