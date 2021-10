POL-GS: POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg und der Polizeistation Vienenburg vom 24.10.21

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfallflucht

Zwischen Freitag, dem 22.10.2021, 10:30 Uhr und Samstag, dem 23.10.202, 08:15 Uhr wurde ein im Rosenweg, in 38690 Vienenburg, geparkter Pkw Mazda mit GS-Kennzeichen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Hierdurch entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der/die Unfallverursacher(in) entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des oben genannten Sachverhalts werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05324 / 787490 bei der Polizeistation Vienenburg zu melden.

Abwesenheit ausgenutzt und Gartengeräte gestohlen

In der Zeit von Samstag, dem 09.10.2021, 07:00 Uhr und Donnerstag, dem 18.10.2021, 14:00 Uhr nutzte ein bislang unbekannter Täter die Abwesenheit des Geschädigten aus und betrat widerrechtlich dessen Grundstück in der Landstraße, in 38667 Bad Harzburg, Ortsteil Harlingerode. Hier wurden gewaltsam zwei Schuppentüren sowie ein Lagercontainer geöffnet und aus dem Innern eine Kettensäge und eine Motorsense entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von ca. 400 Euro. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Landstraße gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 05322 / 91111-0 bei der Polizei in Bad Harzburg zu melden.

Versuchte Körperverletzung

Am Samstagvormittag, 23.10.2021, gegen 08:40 Uhr gerieten der spätere Beschuldigte sowie ein Angestellter einer Tankstelle in der Herzog-Julius-Straße, in 38667 Bad Harzburg, aufgrund einer zu begleichenden Tankrechnung in Streit. Im Verlaufe der zunächst verbalen Auseinandersetzung versuchte der 37-jährige Beschuldigte das Opfer mit der Faust in das Gesicht zu schlagen. Da der Beschuldigte durch dessen Ehefrau zurückgehalten wurde, verfehlte der Schlag sein Ziel. Die Tankrechnung wurde im Anschluss trotz alledem beglichen.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen, dem 24.10.2021, gegen 03:40 Uhr wurde ein 23-jähriger Goslarer mit seinem Pkw in Bahnhofstraße, in 38667 Bad Harzburg, kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Betroffene unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

