Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 23.10.21

Goslar (ots)

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss / Drogenhandel

Am Mittwoch, gegen 22.00 Uhr, erhielt das Polizeikommissariat Seesen den Hinweis auf einen möglichen Drogenhandel im Parkhaus in der Bahnhofstraße. Durch die eingesetzte Funkstreifenbesatzung wurde kurz darauf ein 20-jähriger Seesener mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ebenso ein Strafverfahren aufgrund des illegalen Besitzes von Marihuana. Aufgrund einer Zeugenaussage wurde der 19-jährige Mitfahrer ebenfalls kontrolliert. Hierbei wurde bei der Person eine größere Menge an Bargeld, in sogenannter szenetypischer Stückelung, sowie verschreibungspflichtige Schmerzmittel auf Betäubungsmittelbasis, aufgefunden. Gegen die Person, welche bereits in der Vergangenheit polizeilich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auffällig war, wurde nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Das Bargeld, die Schmerzmittel, sowie das mitgeführte Handy wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 13.20 Uhr, eieignete sich im Einmündungsbereich der B 243/B64, in Höhe der Schlackenmühle, ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Erfurt befuhr die B 243 aus Seesen kommend in Richtung Osterode und übersah an der Lichtzeichenanlage im Einmündungsbereich zur B 64 das für ihn zeigende Rotlicht. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 67-jährigen Mannes aus Siedenburg, welcher die B 64 aus Richtung Bad Gandersheim in Richtung Seesen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt.

Verkehrsunfall

Freitagabend befuhr ein 78-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw aus Richtung der Anschlussstelle Seesen kommend die Bornhäuser Straße und wollte an der Einmündung zur Frankfurter Straße nach rechts abbiegen. Zunächst hielt er vor der Rotlicht zeigenden Ampelanlage an und stieß dann beim Rechtsabbiegen gegen die dortige Fußgängerampel. Aufgrund der Feststellung körperlicher und geistiger Mängel wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf ca. 9000 beziffert.

Verkehrsunfall

In den Straße "An den Teichen" ereignete sich am Donnerstagmittag ein Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren den verbotswidrig zum Parken abgestellten Pkw einer Dame aus Bockenem. es entstand geringer Sachschaden.

Anlagebetrug

Ein 59-jähriger Seesener zeigte am Donnerstag bei der Polizei einen Betrug an. Er hatte sich bereits im August auf einer virtuellen Handelsplattform angemeldet und eine größere Geldsumme überwiesen, da ihm dadurch eine hohe Gewinnbeteiligung zugesagt worden war. Insgesamt entstand dem Anzeigenerstatter in der Folge ein Schaden in Höhe von 9905 Euro, zu einer Gewinnauszahlung kam es jedoch nicht. Ein Strafverfahren gegen die bislang unbekannte Person des durchführenden Anlageunternehmens wurde eingeleitet.

i.A. Behnke, POK'in

