Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 22.10.2021

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Goslar (ots)

Unfall innerorts mit hohem Sachschaden

Am Do., 21.10.2021, 16.35 Uhr, befuhr ein 85-jähriger Goslarer mit seinem Pkw Nissan die Lautenthaler Straße in Wolfshagen, in Richtung Ortsmitte. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr er auf einen dort geparkten VW Golf auf. Diese wurde durch den Aufprall über den Gehweg gegen ein Brückengeländer geschoben. Der Nissan drehte sich durch den Aufprall und beschädigte einen weiteren Pkw VW Polo, welcher auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt stand.

Der Nissan und der Golf mussten abgeschleppt werden, insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca 25 000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell