Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg und der Polizeistation Vienenburg vom 23.10.21

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Zaun einer Pferdekoppel

In der Nacht von Donnerstag, dem 21.10.2021, auf Freitag, den 22.10.2021, begaben sich zwei 40-und 43-jährige Männer widerrechtlich auf eine umfriedete Pferdekoppel im Ellernweg, in 38667 Bad Harzburg. Dort beschädigten sie einen Zaunpfahl der Koppel. Durch Einsatzkräfte konnten die beiden Beschuldigten im Nahbereich angetroffen und Platzverweise ausgesprochen werden. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes beleidigte der 30-jährige Beschuldigte zudem die eingesetzten Polizeibeamten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Versuchter Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag, den 22.10.2021, zwischen 13:04 und 13:14 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter sich über die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses im Westfalenweg, in 38667 Bad Harzburg, Zutritt zu diesem zu verschaffen. Ein Eindringen in das Einfamilienhaus hat nicht stattgefunden. Entsprechende Einbruchsspuren sind an der Hauseingangstür festgestellt worden. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg unter 05322/91111-0 zu melden.

Erschleichen von Leistungen und Körperverletzung zum Nachteil einer Zugbegleiterin

Am Freitag, den 22.10.2021, gegen 15:55 Uhr, kam es in einem erixx-Zug zwischen Goslar und Vienenburg zu einer Kontrolle zweier Fahrgäste durch eine Zugbegleiterin. Bei der Fahrkartenkontrolle konnten weder der 42-jährige Goslarer, noch die 35-jährige Goslarerin gültige Fahrkarten vorlegen. Bei der Dokumentation der Personalien wurde die Zugbegleiterin im Folgenden durch den Beschuldigten geschubst, wodurch sie sich leicht verletzte. Im Stadtgebiet Vienenburg konnten die beiden Beschuldigten durch hinzugerufene Polizeikräfte festgestellt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt

Am Freitag, dem 22.10.2021, gegen 20:30 Uhr, wurde ein 40-jähriger Bad Harzburger mit seinem Pkw in der Bismarckstraße, in 38667 Bad Harzburg, kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Galante, POK

