Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 24.10.21

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 18.45 Uhr, kam es in der Straße "Am Markt" zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Seesener streifte mit seinem Pkw beim Vorbeifahren den Pkw eines 49-jährigen Mannes aus Seesen. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz

Am frühen Samstagabend kam es in einem Discounter in der Braunschweiger Straße gleich zu mehreren Gesetzesverstößen durch zwei weibliche Personen aus Bad Grund, 65 und 61 Jahre alt. Die Personen hielten sich zum einen ohne erforderliche Schutzmaske im Discounter auf und verließen erst nach mehrfacher Aufforderung durch die eingesetzten Polizeibeamten die Räumlichkeiten. Die Angabe der Personalien gegenüber der Polizei wurde zunächst vehement verweigert mit dem Hinweis auf ein Schriftstück, welches hinsichtlich einer möglichen Reichsbürgerschaft überprüft wird. Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

In der Zeit vom 09. bis 23. Oktober kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein unbewohntes Einfamilienhaus in Bornhausen, in der Straße "Am Domänengarten". Ein bislang Unbekannter hebelte die Terrassentür des Hauses auf und durchwühlte anschließend sämtliche Behältnisse und Schränke in dem noch vollmöblierten Haus. Nach Angaben des Anzeigenerstatters wurde jedoch nichts entwendet. An der Terrassentür entstand ein Schaden von geschätzt 500 Euro.

Einbruchsdiebstahl

Ein bisher unbekannter Täter hebelte in der Straße "Am Schulplatz" ein Fenster zu einem unbewohnten Haus auf und durchwühlte u.a. eine Vielzahl von Schränken. Der Tatausführung kann auf den Zeitraum von Freitag, 20.00 Uhr bis Samstag, 14.30 Uhr eingegrenzt werden. Die genaue Schadenshöhe steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Wer möglicherweise tatrelevante Hinweise geben kann wird gebeten sich mit der Polizei Seesen unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

In Rhüden, in der Straße "Am Winterberg", kam es im Zeitraum vom 16.10.21 bis 23.10.21 zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Ein bislang Unbekannter versuchte in ein leerstehendes Wohnhaus einzudringen, indem das Türschloss manipuliert wurde. Der Versuch misslang. Vermutlich im Zusammenhang hiermit steht der Diebstahl einer Regentonne vom Grundstück des Hauses. Der 558-jährige Hauseigentümer erstattete Strafanzeige bei der Polizei Seesen. Der entstandene schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 100 Euro.

i.A. Behnke, POK'in

