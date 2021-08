Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubte Abfallentsorgung

Uslar (ots)

GEMARKUNG USLAR-ESCHERSHAUSEN (js) Zwischen dem 16.08.21 und dem 26.08.21 wurden zum wiederholten Mal Blechkanister mit Resten von Kunststoffen/Härter zur Kanalsanierung in der Gemarkung Eschershausen an einer Böschung im Wald festgestellt. In diesem Fall waren es 19 Kanister, die vermutlich aus einem Transportfahrzeug heraus ausgeladen worden sind. Auch in diesem Fall wird um Hinweise an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell