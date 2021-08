Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geräteschuppen umgekippt

Uslar (ots)

USLAR-VOLPRIEHAUSEN (js) Zwischen dem 25.08.21, 10.00 Uhr, und dem 26.08.21, 10.00 Uhr, wurde im Neubaugebiet in der Pastor-Engel-Straße in Volpriehausen ein Geräteschuppen durch einen bisher unbekannten Täter umgekippt. Dieser wurde dadurch beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

