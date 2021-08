Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungsaufbruch

Uslar (ots)

USLAR-SCHONINGEN (js) Zwischen dem 25.08.21, 19.00 Uhr, und dem 26.08.21, 15.00 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein leer stehendes Einfamilienhaus in der Bachstraße in Schoningen. Die Räumlichkeiten wurden betreten, Gegenstände aber nicht entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

