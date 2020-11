Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Einbrüche in Vellmar: Hoher Schaden, wenig Beute; Kripo sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Drei Einbrüche, die sich in der Nacht zum heutigen Donnerstag in eine Firma, einen Textilreinigungsbetrieb und auf einem Tankstellengelände in Vellmar ereigneten, beschäftigen derzeit die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Die Tatbegehungsweise und die örtliche Nähe lassen vermuten, dass die drei Fälle auf das Konto derselben Täter gehen. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise im Bereich der Tatorte verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Rund 20.000 Euro Sachschaden im Neckarweg

Der Einbruch in die Maschinenbaufirma im Neckarweg ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwochabend, 21:30 Uhr, und dem heutigen Morgen, 05:15 Uhr. Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, waren die unbekannten Täter äußerst brachial vorgegangen und haben mit ihrem Vorgehen einen Sachschaden von rund 20.000 Euro angerichtet. Mit einem Brecheisen schlugen sie zunächst die Scheibe eines Fensters ein und stiegen so in die Cafeteria des Betriebs ein. Dort hebelten sie zwei Kaffeeautomaten auf. Hierbei gingen die Einbrecher allerdings leer aus, da sich in den Automaten kein Geld befand. Nachdem die Täter weitere Firmenräume durchsucht hatten, flüchteten sie nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Bislang ist noch ungeklärt, ob die Einbrecher etwas erbeutet haben.

Wechselgeld aus Reinigung gestohlen

Offenbar dieselben Täter brachen in eine Reinigung in der Straße "Lange Wender" ein. Nachdem sie gewaltsam einen Rollladen heruntergerissen hatten, schlugen sie eine Scheibe ein und öffneten so ein Fenster an dem Gebäude. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume des Textilreinigungsbetriebs und entwendeten eine geringe Menge Wechselgeld. Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Kenntnisstand insofern eingrenzen, dass der Einbruch in der Zeit zwischen Mittwochabend, 18:15 Uhr, und dem heutigen Morgen, 08:45 Uhr, stattfand.

Münzstaubsauger auf Tankstellengelände aufgebrochen

Nur wenige Meter entfernt brachen Unbekannte in der vergangenen Nacht drei Münzstaubsauger auf dem Tankstellengelände auf. Hierbei richteten die Täter einen Sachschaden von etwa 500 Euro an, erbeuteten aber lediglich etwas Münzgeld. Die Tat fand nach bisherigen Ermittlungen der aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord gegen 00:30 Uhr statt.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

