Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwerverletzter E-Bikefahrerin

Bad Kreuznach (ots)

Am Donnerstag, 09.09.2021, 10.55 Uhr ereignete sich in der Bosenheimer Straße ein Verkehrsunfall bei dem eine E-Bikefahrerin schwer verletzt wurde. Ein LKW-Fahrer mit einem LKW (7,5t) wollte von einem Firmengelände auf die Bosenheimer Straße einfahren. Hier kollidierte der Fahrzeugführer mit einer 70-jährigen E-Bikerin, die auf dem Radweg, allerdings in falscher Richtung, unterwegs war. Durch den Zusammenstoß mit dem nahezu stehenden LKW wurde die Frau schwer am Kopf verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik geflogen. Weiteres ist derzeit nicht bekannt. Am LKW entstand kein Schaden.

