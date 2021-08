Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Holte-Lastrup - Schmuck gestohlen

Holte-Lastrup (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag und Sonntag Zugang zu mehreren Wohnungen im Pfarrhaus an der Straße Am Markt in Holte-Lastrup. Sie entwendeten diversen Schmuck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

