Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6

Walldorf: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Walldorf (ots)

Am 04.07.2021, gegen 20.45 Uhr, kam es auf der BAB 6 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 20-jähriger Audi A4-Fahrer befuhr hierbei den mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit stieß er mit seinem Fahrzeug gegen das Heck des vorausfahrenden Opel Astra, der von einem 21-jährigen Mann geführt wurde. Durch die Kollision gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern, prallten gegen die Mittelleitplanke und kamen in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Hierbei wurde der Opel-Fahrer leicht im Kopf- und Nackenbereich verletzt und nach dem Eintreffen von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften mit einem Rettungswagen in ein Schwetzinger Krankenhaus verbracht. Beide verunfallten Fahrzeuge, an denen jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurden der linke und mittlere Fahrstreifen bis zur Freigabe gegen 22.15 Uhr gesperrt.

