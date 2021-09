Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter in der Burgenlandstraße in Bad Kreuznach - Verdacht des Drogenkonsums

Bad Kreuznach - Burgenlandstraße (ots)

Am 04.09.2021 gegen 18:45 Uhr kam es in der Burgenlandstraße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem PKW. Eine 31 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin aus Bad Kreuznach fuhr von einem Privatweg auf die Burgenlandstraße auf, ohne auf die dort fahrende 41 Jahre alte PKW-Fahrerin aus der Stadt Bad Kreuznach zu achten. Diese konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem E-Scooter. Dessen Fahrerin prallte unter anderem mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde dadurch leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall leicht beschädigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum bei der E-Scooter-Fahrerin, so dass ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

