Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallflucht in der Hackenheimer Straße

Bosenheim (ots)

Am Samstag, 21.08.2021, 05:00 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer VW-Golf in der Hackenheimer Straße in Bad Kreuznach-Bosenheim, durch ein vorbeifahrendes helles Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem hellen Fluchtfahrzeug an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

