POL-FR: Löffingen - Pkw-Fahrer fährt gegen Gartenzaun und begeht danach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am 09.07.21, gegen 20:15 Uhr, ereignete sich in der Eisenbahnstraße, ein Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer wendete mit seinem Fahrzeug in der Eisenbahnstraße und beschädigte hierbei einen Gartenzaun. Der Unfallverursacher fuhr danach davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Durch den Unfall entstand ein erheblicher Sachschaden.

