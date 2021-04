Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte flexen Verkehrsschilder ab (19.04.2021)

Vöhrenbach (ots)

Verkehrszeichen gestohlen haben Unbekannte an der Bundesstraße 500 im Bereich "Kalte Herberge" in den letzten Tagen. Unbekannte Täter flexten an vier Geschwindigkeitsbeschränkungen die Stangen ab und klauten die Verkehrszeichen. Eine ganz besondere Note bekam der Diebstahl durch die Tatsache, dass zum Tatzeitpunkt in diesem ausgewiesenen Geschwindigkeitsbereich eine mobile Radaranlage aufgebaut war. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Furtwangen, Telefon 07723 92948-0, zu melden.

