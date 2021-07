Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots)

Am Freitagmorgen wurde auf einem Parkplatz an der Scherer Passage oder dem Parkplatz des Edeka-Marktes ein geparkter Pkw beschädigt. Gegen 08:50 Uhr stellte die Fahrerin das Fahrzeug zunächst an der Scherer Passage ab und anschließend gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Linz. Nach ihrem Einkauf stellte sie einen Schaden an ihrem Pkw Ford fest. Die Unfallörtlichkeit konnte die Frau nicht näher verifizieren. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell