POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.10.2021 (Teil 2)

- Goslar

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am 25.10.21, gegen 10.00 Uhr, wollte eine 39-jährige Goslarerin mit ihrem PKW Renault an der Kreuzung St.Annenhöhe/Reiseckenweg, geradeaus über den Reiseckenweg in den Bleicheweg fahren.

Hierbei übersah sie den bevorrechtigten PKW Opel einer aus Rtg. Zwingerwall kommenden 50-jährigen Goslarerin, der mit zwei weiteren Personen besetzt war.

Der Renault stieß hierbei mit der Front gegen die linke Fahrzeugseite des Opel, wodurch dieser umstürzte und auf der rechten Seite liegenblieb. Zur Bergung der Insassen musste die Feuerwehr schweres Gerät einsetzen.

Sämtliche Insassen beider PKW wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurde auch der Rettungshubschrauber aus Wolfenbüttel angefordert, der auf dem Osterfeld landete.

Die 39-Jährige wurde ins Klinikum nach Wolfenbüttel geflogen. Die Insassen des Opel wurden in das Krankenhaus nach Goslar verbracht.

Am Opel entstand Totalschaden, der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 14.000 EUR belaufen.

Der Reiseckenweg musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 11.00 Uhr voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Dennoch ließen sich Verkehrsbehinderungen nicht vermeiden.

- Clausthal-Zellerfeld

Zeugen zu Brandstiftung gesucht

Das 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes sucht weiterhin nach möglichen Zeugen für die Brandstiftung an einem PKW VW "T-Roc" vom 07.10.21, gegen 04.00 Uhr.

Wie bereits unter den Meldungen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5041514 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5047551 berichtet, war an diesem frühen Donnerstagmorgen im Arnikaweg in 38678 Clausthal-Zellerfeld der dort seit dem Vorabend geparkte PKW vorsätzlich in Brand gesetzt worden.

Das Fahrzeug brannte komplett aus.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein Hinweis auf mehrere Jugendliche gegeben, die in den Nachtstunden im Nahbereich durch ruhestörenden Lärm aufgefallen sind und sich auch an geparkten PKW zu schaffen gemacht haben sollen.

Die Kripo Goslar bittet vor diesem Hintergrund nochmals Personen, die zur Tat bzw. zu den Jugendlichen weitere Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

