POL-CE: sicher.mobil.leben. - Länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion in Niedersachsen +++ Ergebnisse der Polizeiinspektion Celle

Die Polizei Celle kontrollierte am gestrigen Tag an 16 unterschiedlichen Örtlichkeiten in Stadt und Landkreis Celle insgesamt 175 Fahrzeuge, davon 136 Fahrräder, 22 Pedelecs, 14 PKW und 3 LKW.

Dabei sind 118 Regelverstöße verwarnt bzw. geahndet worden.

Drei Autofahrer nutzten verbotenerweise eine Fahrradstraße.

Die Radfahrenden fielen insbesondere auf durch Nichtbeachtung der richtigen Verkehrsflächennutzung, mangelhaftem technischen Zustand der Fahrräder sowie Nutzung von Kopfhörern und Mobiltelefonen während der Fahrt.

Die Benutzung des Handys ist sowohl am Steuer eines Autos als auch beim Radfahren nicht erlaubt. Wird dieses Verbot ignoriert, wird das Risiko schwerer Unfälle leichtfertig in Kauf genommen. Häufig getragen von dem Gedanken 'Es wird schon gut gehen, bisher ist ja nichts passiert`. Das ist ein gefährlicher und im schlimmsten Fall tödlicher Trugschluss.

