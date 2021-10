Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 27.10.2021

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

26.10.2021, 09.45 Uhr, Seesen/Bornhausen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 36-jähriger Fahrer eines Transporters kontrolliert. Die in Salzgitter wohnende Person steht in dem Verdacht sich mit einem gefälschten Führerschein ausgewiesen zu haben und grundsätzlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Ermittlungen dauern an.

Verletzung des Briefgeheimnisses

26.10.2021, ca. 13.00 Uhr, Seesen, Posener. Ein bislang unbekannter Täter steht in dem Verdacht einen Brief der Geschädigten aus ihrem Briefkasten entnommen und geöffnet zu haben. Hinweise unter Te. 9440.

Versuchter Wohnungseinbruch - Schaden ca. 300,- Euro

26.10.2021, 19.00 Uhr bis 20.15 Uhr, Seesen, Frankfurter Straße. Ein bislang unbekannter Täter versuchte die Wohnungstür des Anzeigenden aufzuhebeln, wobei Beschädigungen an der Tür entstanden. Hinweise unter Tel. 9440.(hei)

