BPOL NRW: In Zeitungspapier versteckt: Bundespolizei nimmt Trickdieb mit sechs Mobiltelefonen vorläufig fest

Samstagmorgen (23. Oktober) kontrollierten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Köln einen jungen Reisenden und stellten in seiner mitgeführten Tragetasche neben auffällig viel Zeitungspapier insgesamt sechs Smartphones sicher. Durch den Notfallpass der Handys kontaktierten die Beamten zwei rechtmäßige Eigentümerinnen - der Diebstahl flog auf!

Am 23.10.2021 gegen 06:45 Uhr entschloss sich eine Streife der Bundespolizei in der Haupthalle des Kölner Hauptbahnhofs zur Kontrolle eines Reisenden. Beim Erblicken der Einsatzkräfte wirkte der Mann angespannt und machte zur Reiseroute widersprüchliche Angaben. Nervös gab er an, dass sich in seiner mitgeführten durchsichtig/weißen Tüte Essen befinden würde, sehr zögerlich ließ er die Bundespolizisten anschließend nachschauen. Die Beamten entdeckten zwischen der Menge an zerknülltem Zeitungspapier ein verstecktes Mobiltelefon, durchsuchten den gesamten Inhalt und stellten noch fünf weitere Smartphones fest. Obgleich der Mann zunächst keine Angaben zu den aufgefundenen Telefonen machen wollte, ermittelten die Bundespolizisten, dass der Algerier bereits mehrfach in der Vergangenheit als Trickbetrüger und Taschendieb polizeilich in Erscheinung getreten war. Eine telefonische Kontaktaufnahme mit zwei rechtmäßigen Eigentümerinnen von zwei aufgefundenen Smartphones bestätigte den Diebstahlsverdacht. Beide Frauen gaben an, in der vergangenen Nacht in der Kölner Innenstadt durch Unbekannte bestohlen worden zu sein. Die Bundespolizisten fertigten eine Strafanzeige und nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest. Nach Vorführung beim zuständigen Richter sitzt der am Ende geständige Mann nun in Haft.

