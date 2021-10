Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erhebliche Sachbeschädigung: Bundespolizei sucht Zeugen

Köln (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21./22. Oktober) wüteten Unbekannte am S-Bahn Haltepunkt Frankfurter Straße in Köln und zerstörten mehrere Fahrplanaushängekästen, Werbetafeln, Bedienfelder der Fahrausweisautomaten sowie Zuganzeigetafeln. Die Bundespolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach Zeugen.

Samstagnacht gegen 01:00 Uhr meldete ein 54-jähriger Triebfahrzeugführer, einer am Haltepunkt Frankfurter Straße vorbeifahrenden S-Bahn, zahlreiche Sachbeschädigungen und herumliegende Glasscherben. Er gab an, dass der Bahnsteig bei einer vorangegangenen Fahrt um 19:00 Uhr noch keine Beschädigungen aufwies. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten anschließend vor Ort insgesamt sechs mutwillig zerstörte Vorder- und Rückseiten von Werbetafeln und Fahrplanaushängekästen fest. Weiterhin beschädigten die Unbekannten die Bedienflächen der beiden Fahrausweisautomaten sowie zwei hängende Zuganzeigetafeln. Die Bundespolizisten fertigten Fotos der Sachbeschädigungen und leiteten Ermittlungen ein. Die Scherben und Splitter der komplett auseinandergebrochenen Glasscheiben wurden durch die Deutsche Bahn AG zeitnah entfernt.

Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen:

- Haben Sie im Zeitraum von 19:00 Uhr - 01:00 Uhr am Haltepunkt Frankfurter Straße in Köln etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört? - Können Sie Angaben zu möglichen tatverdächtigen Personen (-gruppen) machen? - Haben Sie Personen mit festen Schlaggegenständen in der näheren Umgebung des Haltepunktes wahrgenommen?

Mit sachdienlichen Hinweisen zum Tathergang oder den Tatverdächtigen wenden Sie sich bitte an die kostenfreie Bundespolizei-Servicenummer (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder jede andere Polizeidienststelle.

