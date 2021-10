POL-CE: Mut zur Gegenwehr! - Polizei Celle bietet im Herbst und Winter wieder Selbstbehauptungskurse für Frauen an

Polizeiinspektion Celle

Mut zur Gegenwehr! - Polizei Celle bietet im Herbst und Winter wieder Selbstbehauptungskurse für Frauen an

Celle

Kennen Sie das auch?

Schon mal

...auf offener Straße dumm angequatscht worden?

...bei der Arbeit oder in der Schule belästigt worden?

...in geselliger Runde abfällige Bemerkungen über Frauen gehört?

...so baff gewesen, dass Sie erst einmal sprachlos waren?

...solche Angst im Dunkeln gehabt, dass Sie abends kaum noch fortgehen mögen?

...gegen Ihren Willen angefasst oder sogar tätlich angegriffen worden?

Wir von der Polizei Celle zeigen Ihnen Strategien auf, sich zu schützen und zu wehren. Gewaltsituationen gegen Frauen, anzügliche Bemerkungen oder Herabwürdigungen gibt es leider immer wieder - auch in Stadt und Landkreis Celle.

Fälle aus der zurückliegenden Zeit zeigen, dass Frauen mitunter am helllichten Tag auf der Straße, am Schlossplatz, im Schwimmbad oder in Gaststätten angesprochen, gegen ihren Willen sexuell berührt oder verbal belästigt werden - und dem Ganzen fassungslos gegenüberstehen. Viele Frauen denken, dass sie keine Chance zur Gegenwehr haben. Dabei zeigen Untersuchungen das Gegenteil: Frauen können sich häufig sehr erfolgreich wehren!

"Unser Ziel ist, Frauen davor zu schützen, Opfer einer solchen Straftat zu werden. Wir wollen Frauen in die Lage versetzen, sich angemessen vor sexuellen Belästigungen und Übergriffen zu schützen. Sie sollen sich sicherer fühlen und bewusster mit den für sie brenzligen Situationen umgehen lernen!", sagt der Verantwortliche des Präventionsteams der Celler Polizei, Kriminalhauptkommissar Christian Riebandt und fügt hinzu, dass sich Strategien durchaus erlernen lassen.

Unter dem Motto "Selbstbehauptung beginnt im Kopf" startet am 04.11.2021 ein neuer Selbstbehauptungskurs für Frauen ab 18 Jahren im Polizeigebäude in der Jägerstraße 1 in 29221 Celle. Der Kurs umfasst insgesamt vier Abende, jeweils donnerstags (04.11., 11.11., 18.11., 25.11.) von 18.30 bis 21.30 Uhr. Weitere Kurse sind für Januar, Februar und März 2022 geplant. Kosten: 20,- EUR (zahlbar bei Kursbeginn)

Die Sicherheit der Besucher*innen und der Polizeibeamt*innen steht an erster Stelle. Für die Teilnahme an Selbstbehauptungskur "Mut zur Gegenwehr" ist deshalb ein Schutzkonzept ausgearbeitet worden, das eine 2G-Regelung vorsieht. 2G-Veranstaltung: Zugang erhalten Personen, die vollständig gegen COVID-19 geimpft oder vollständig von COVID-19 genesen sind. Mitgebracht werden muss ein Impfnachweis in Form des offiziellen Impfpasses, als Bescheinigung im Original oder als digitaler Nachweis per App. Check-In & Check-Out im Polizeigebäude findet über die Luca-App statt.

Anmeldungen bitte per Mail unter postfach-praevention@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

