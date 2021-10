Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf - Diebstahl auf einem Firmengelände in Altenhagen

29223 Celle (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 01.10.2021, 21 Uhr, bis Samstag, 02.10.2021, 02 Uhr, wurde durch unbekannte Täterschaft ein Begrenzungszaun zu einem Firmengelände in der Straße Am Reiherpfahl im Celler Ortsteil Altenhagen gewaltsam durchtrennt. Von dem Firmengelände entwendete unbekannte Täterschaft insgesamt sechs Luft-Wasser-Pumpen in einem geschätzten Gesamtwert von 70.000EUR.

Aufgrund der Vorgehensweise und des sperrigen Diebesgutes könnte die unbekannte Täterschaft auch mit einem Fahrzeug im weiteren Umkreis der Tatörtlichkeit gewesen sein. Daher bittet die Polizei Celle um Zeugenhinweise zu Beobachtungen von Personen und Fahrzeugen im angegebenen Tatzeitraum. Hinweise werden jederzeit von der Polizei Celle unter 05141-277-0 entgegengenommen.

