POL-ME: Wahrscheinliche Brandlegung in einem Waldstück - Erkrath - 2105062

Mettmann (ots)

Am nächtlich frühen Freitagmorgen des 14.05.2021, gegen 00.10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Erkrath zu einem Brand in einem Waldstück an der Sandheider Straße im Ortsteil Hochdahl gerufen. Ein aufmerksamer Anwohner hatte Brandgeruch in Nähe der Hausnummer 220 bemerkt, welcher aus einem unmittelbar benachbarten Waldstück drang und danach auch Feuerschein im Wald festgestellt. Der vorbildliche Zeuge wählte den Notruf, verschaffte sich dann selber einen Überblick auf ein kleines Feuer im Wald, bevor er mit zwei gefüllten Wassereimern erste eigene Löschversuch bis zum schnellen Eintreffen der Feuerwehr unternahm.

Die Erkrather Feuerwehr konnte den Brand im Wald, der sich auf eine Unterholzfläche von etwa acht Quadratmetern erstreckte, sehr schnell löschen und damit eine weitere Ausbreitung des Feuers und größeren Sachschaden an der Vegetation verhindern. Der tatsächlich entstandene Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei erscheint eine Selbstentzündung des Unterholzes nahezu ausgeschlossen. Bisher liegen der Erkrather Polizei aber auch noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib eines oder mehrerer Brandverursacher vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen, die in einem Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten, nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

