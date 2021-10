Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Landschaft vermüllt hinterlassen:

Am Donnerstag, den 28.10.2021, gegen 20:10 Uhr, wurde die Polizei gerufen, weil im Bereich des Langenbergs Hilferufe zu hören gewesen seien. Während der Ankunft am Einsatzort entfernten sich mehrere Personen, welche zu einer Gruppe junger Leute gehörten, die dort eine Grillfeier veranstaltet hatten. Die Feier fand im Landschaftsschutzgebiet statt. Die jungen Leute hatten den Ort verlassen, ohne ihre mitgebrachten Flaschen und Plastikverpackungen mitzunehmen bzw. den Müll zu entsorgen. Zwei der zur Gruppe gehörenden Jugendlichen wurden noch am Ort angetroffen und überprüft. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin erwartet die Jugendlichen eine Kostenrechnung der Stadt Bad Harzburg für die Entsorgung des hinterlassenen Mülls. Zeugen, die weitere Hinweise zum Vorfall und den beteiligten Personen geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell