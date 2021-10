Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 29.10.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit ca. 700,- Euro Sachschaden

28.10.2021, 09:45 Uhr, 38723 Seesen, Parkplatz in der Braunschweiger Straße Eine 72-jährige Pkw Fahrerin aus Bockenem kollidierte beim Befahren eines Supermarkt Parkplatzes in der Braunschweiger Straße aufgrund tief stehender Sonne mit einer Parkplatzbegrenzungsmauer. Durch die Kollision entstand ein Schaden von insgesamt ca. 700,- Euro.

Verkehrsunfall mit ca. 650,- Euro Sachschaden

28.10.2021, 16:15 Uhr, 38729 Lutter / Ostlutter, Töpferreihe Eine 67-jährige Pkw Fahrerin aus Ostlutter kollidierte beim Zurücksetzen aus einer Grundstücksausfahrt in der Töpferreihe in Ostlutter mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt ca. 650,- Euro.

Verkehrsunfall mit ca. 5500,- Euro Sachschaden

28.10.2021, 16:00 Uhr, 38723 Seesen, Dehnestraße Eine 29-jährige Pkw Fahrerin aus Seesen übersah beim Zurücksetzen aus einer Parkbucht vor einem Grundstück in der Dehnestraße einen 53-jährigen Seesener, der mit seinem Pkw die Dehnestraße in Fahrtrichtung Junkernstraße befuhr. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt ca. 5500 Euro.

Verkehrsunfallflucht mit ca. 150,- Euro Sachschaden 28.10.2021, 07:00 Uhr - 19:00 Uhr, 38723 Seesen, Triftstraße, Grundstückseinfahrt Am 28.10.2021, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Einfahrtstor eines Grundstücks in der Triftstraße. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der am Einfahrtstor entstandene Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter der Telefonnummer 05381-944-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und ca. 7000,- Euro Sachschaden 28.10.2021, 14:12 Uhr, 38723 Seesen, Jahnstraße Ein 76-jähriger Seesener befuhr mit seinem Pkw die Jahnstraße aus Richtung Braunschweiger Straße kommend. Dabei hielt er kurz hinter der Einmündung zur Linnenstraße an. Ein hinter ihm fahrender 66-jähriger Seesen bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 76-jährigen auf. Durch die Kollision wurden zwei weitere Insassen des vorderen Pkw, eine 75-jährige und eine 70-jährige Seesenerin, leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro.

Diebstahl einer Geldbörse

28.10.2021, 10:25 Uhr - 10:35 Uhr, 38723 Seesen, Supermarkt Braunschweiger Straße Am 28.10.2021, in der Zeit zwischen 10:25 und 10:35 Uhr, wurde einem 81-jährigen Seesener beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Braunschweiger Straße die Geldbörse aus seiner Umhängetasche gestohlen. In der Geldbörse befanden sich Bargeld und verschiedene Ausweisdokumente des Geschädigten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter der Telefonnummer 05381-944-0 in Verbindung zu setzen.

i.A. Brodthage, PK

